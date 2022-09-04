43-летний нижегородец украл велосипед у курьера в Советском районе

43-летний житель Нижнего Новгорода украл велосипед у курьера службы по доставке еды. Преступление было совершено в Советском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

В полиции рассказали, что к ним обратился курьер, чей велосипед был украден. По его словам, он доставлял заказ на улицу Пушкина в Советском районе и оставил велосипед у подъезда. Пристёгивать транспортное средство не стал, так как решил, что за пару минут с имуществом ничего не произойдёт. Однако, когда курьер вернулся, то не обнаружил велосипеда на месте. Пропажа стоила 11 тысяч рублей.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Полиция смогла установить и задержать похитителя. Им оказался 43-летний ранее судимый житель Нижнего Новгорода. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Похищенный велосипед у него изъяли. После некоторых необходимых следственных мероприятий, двухколёсное транспортное средство будет возвращено владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25-летний иностранец украл телефон в сауне у 32-летней нижегородки

Они познакомились за несколько часов до похода в сауну (подробнее)

Мошенники обокрали нижегородца на 24 тысячи рублей под видом продажи музыкальной колонки

На объявление о продаже колонки мужчина наткнулся в Интернете (подробнее)

Мошенники выплатили нижегородской пенсионерке компенсацию купюрами из банка приколов

Двое неизвестных мужчин наведались домой к 73-летней женщине в июне этого года (подробнее)