25-летний иностранец украл телефон в сауне у 32-летней нижегородки

25-летний иностранец украл у 32-летней нижегородки её телефон стоимостью 70 тысяч рублей. Кража произошла в сауне, где молодые люди отдыхали вместе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам самой потерпевшей, с человеком, который был с ней в сауне, они познакомились за несколько часов до похода туда. Пропажу телефона женщина обнаружила на следующий день.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о краже. Максимальное наказание за неё предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция смогла разыскать подозреваемого. Им оказался гражданин одной из зарубежных стран. От него правоохранители узнали, что телефон воришка уже сдал в ломбард. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжается.

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