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Здоровье4 сентября 2022 8:55

1 459 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

Общее число переболевших в регионе превысило 448 тысяч человек
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

По последним данным на 4 сентября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 1 459 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 448 675. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 223 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 428 526 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 631 человек. За последние сутки один нижегородец скончался от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 93 человека.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.