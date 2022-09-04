Солистка балета Елизавета Мартынова покидает нижегородский театр оперы и балета. Фото: Фан-клуб Нижегородского театра оперы и балета

Солистка балета Елизавета Мартынова приняла решение покинуть Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А. С. Пушкина. Об этом девушка заявила в социальных сетях.

Она обратилась к своим зрителям, назвав их дорогими и самыми горячо любимыми, и поблагодарила за всё.

– За пережитые эмоции, за любовь, за поддержку, за многочисленные цветы и крики браво, за то, что все вы появились у меня. Я вас никогда не забуду – моя Нижегородская публика! – написала Елизавета на странице фан-клуба театра ВКонтакте.

Своё решение об уходе из Нижегородского театра оперы и балета артистка объяснила тем, что задержалась в нашем городе и поняла, что уже пережила эту страницу жизни и пришло время двигаться дальше и покорять новые горизонты.

– Грустно? Нет. Буду ли я скучать по городу? Нет. Вернулись ли я вновь в стены театра? Как Господь управит, – добавила Елизавета. – Я не говорю прощайте, а говорю до свидания!