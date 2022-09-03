ХК «Торпедо» со счетом 4:5 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в матче КХЛ 3 сентября

В первом периоде нижегородская команда забросила три шайбы. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 4:5 проиграла «Металлургу» из Магнитогорска в первом матче нового сезона КХЛ, состоявшемся 3 сентября на арене «Нагорного».

Уже в первой двадцатиминутке команды продемонстрировали скоростную и зрелищную игру, богатую на голевые моменты. Так, на четвертой минуте игры гости заработали двухминутный штраф, и с подачи Кирилла Уракова Денис Ян открыл счет. Как только команды оказались в равенстве, последовала атака «Металлурга». Денис Венгржановский ценой штрафа выбросил шайбу подальше от штрафной. Соперник воспользовался моментом и в условиях численного преимущества сравнял счет.

Следующий момент нижегородская команда создала уже в середине периода. С передачи Венгржановского отличился Егор Виноградов. Очередную шайбу в ворота «магнитки» отправил Игорь Ларионов с подачи Ильи Федотова. При счете 3:1 «Металлург» принимает решение заменить вратаря, и на лед выходит Василий Кошечкин.

После того, как Никита Шавин получил штраф, посыпались атаки уже на ворота нижегородцев. Одна из них магнитогорской команде удался — шайба упала на лед за спиной оборонявшегося Ивана Кульбакова.

В конце первой двадцатиминутки №80 у «Торпедо» получил очередной штраф, и следующий период нижегородцы начинали в меньшинстве. Соперник упустил эту возможность, но сравнял счет при равных составах. За этой шайбой в ворота «Торпедо» последовала еще одна. Нижегородцы не растерялись и сравняли счет — находясь в численном меньшинстве, шайбу забросил Марк Марин. За минуту до перерыва шанс забить был у Кирилла Уракова, но атака ворот не удалась. При равном счете соперники ушли на перерыв.

Последний гол в этом матче забил "Металлург", финальный счет 4:5.