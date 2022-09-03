В Нижнем Новгороде простились с Александром Скульским. Фото: сайт Нижегородской государственной филармонии им. Ростроповича

Сегодня, 3 сентября, в Нижнем Новгороде простились с народным артистом России, почётным гражданином Нижнего Новгорода Александром Скульским. Он скончался 30 августа 2022 года в возрасте 80 лет. В церемонии прощания в том числе участвовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, о чём сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Александр Михайлович не только был легендой и авторитетом, но до последнего дня играл огромную роль в культурной жизни региона, – подчеркнул Глеб Никитин. – Он был в прекрасной творческой форме.

Глава региона также добавил, что Александр Михайлович выступал на сцене "Ракушка" в Александровском саду Нижнего Новгорода совсем недавно. Именно там он начал свой творческий путь более полувека назад.

– Он успел провести сезон на восстановленной сцене, замкнув творческий цикл. Александр Скульский всегда будет камертоном, по которому можно настраивать дальнейшую работу филармонии, консерватории, культурной сферы в целом. Его знают и помнят люди в регионах России, за рубежом, и сегодня все они скорбят вместе с нами, – сказал в заключение губернатор.

СПРАВКА

Свою творческую карьеру Александр Скульский начала 55 лет назад. Он был почётным гражданином Нижнего Новгорода, художественным руководителем и главным дирижёром оркестра Нижегородской филармонии, лауреатом различных конкурсов и профессором Нижегородской консерватории.