Жители Шахуньи возмутились обедом в городской школе №1. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Жители города Шахунья Нижегородской области возмутились обедом, поданным в шахунской школе №1. Детям предложили холодные макароны и солёный огурец. Фотографиями обеда и своими возмущениями пользователи поделились в соцсетях.

– Вашему вниманию обед в школе №1 города Шахунья. Вы извините, но это хуже, чем на зоне, наверное. Как представлю – холодные макароны, огурец солёный, чай остывший и этот стол ещё. Просто мрак, – написал автор публикации в группе "Нижний Новгород. Без цензуры".

А также задался вопросом: как такое меню одобрил школьный совет?

Правда, после в группе появилось уточнение: в школе №1 города Шахунья два здания – школа и интернат. Столовые тоже две. В посте были фотографии из столовой интерната. Оказалось, что в подлинном меню, которое согласовал совет, указаны макароны с мясом и огурцом.