"Торпедо" сыграет с "Металлургом" в матче КХЛ в Нижнем Новгороде 3 сентября. Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" сыграет с магнитогорским "Металлургом" сегодня, 3 сентября, на домашнем льду в матче КХЛ в КРК "Нагорный". Игра начнётся в 18:00, согласно информации, размещённой на официальном сайте "Торпедо".

Билеты также можно приобрести через сайт ХК "Торпедо".

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородская телебашня будет транслировать счёт матча "Торпедо" – "Металлург" сегодня с 19:00 до 20:00. В том числе на световом пано главной высотной доминанты города появятся видеооткрытка к юбилею КХЛ и итоги "Спорт-батла". Таким образом Нижегородский филиал РТРС поддержал всероссийскую акцию "Хоккей на высоте" в честь 15-го сезона КХЛ.