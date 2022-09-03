"Красное Сормово" спустило на воду новый сухогруз 2 сентября. Фото: пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" спустил на воду очередной сухогрузный теплоход проекта RSD59 вчера, 2 сентября. Как отметили в пресс-службе завода, это уже восьмое судно серии из запланированных одиннадцати.

Сухогруз предстоит достроить уже на воде, а затем будут проведены ходовые испытания, чтобы после передать судно заказчику.

– Строящаяся на сормовском заводе серия сухогрузов RSD59 – одна из самых масштабных в гражданском судостроении России за последние годы. Суда этого проекта составляют основу современного грузового флота страны, – подчеркнули в пресс-службе "Красного Сормова".

На сегодняшний день завод является лидером по числу построенных судов проекта RSD59 среди отечественных судостроительных предприятий. "Красное Сормово" также установило рекордные показатели по скорости строительства сухогрузов RSD59 – шесть месяцев с момента резки металла до передачи судна заказчику.