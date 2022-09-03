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Общество3 сентября 2022 9:38

Ночные заморозки ожидаются в Нижегородской области 4-5 сентября

Температура воздуха опустится до -2 градусов
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Ночные заморозки ожидаются в Нижегородской области 4-5 сентября

Ночные заморозки ожидаются в Нижегородской области 4-5 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики прогнозируют наступление заморозков местами по Нижегородской области в ближайшие дни, 4 и 5 сентября. В ночные и утренние часы указанного периода ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0...-2 градуса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что с 1 сентября в лесах региона отменили режим ЧС в связи с ликвидацией масштабного лесного пожара. Режим был введён 18 августа. Зоной ЧС был признан Воротынский городской округ.

Из-за режима ЧС с 19 августа запретили посещение лесов на территории всей Нижегородской области, в том числе была запрещена охота. Но со 2 сентября разрешение на охоту возобновили.