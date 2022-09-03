В День солидарности в борьбе с терроризмом в НГЛУ состоялся памятный митинг «Молодежь против террора»

В память обо всех жертвах теракта в Беслане студенты НГЛУ выпустили в небо белые шары. Фото: пресс-служба НГЛУ

3 сентября в России ежегодно празднуется День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата установлена в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы и памятных датах России» в редакции от 21 июля 2005 года и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики 1 сентября захватили одну из городских школ, удерживая заложников до 3 сентября. В результате этого теракта в школе №1 погибли более 300 человек, в том числе - более 150 детей.

Это горестное событие вызвало волну негодования у всех граждан России. И с тех пор каждый год 3 сентября россияне чтут память погибших от терактов. В преддверии этой даты в НГЛУ https://lunn.ru/ прошел памятный митинг «Молодежь против террора», в котором приняли участие свыше 500 студентов университета.

«День солидарности в борьбе с терроризмом - особая дата. Особая дата она и для нашего университета. В 2004 году 3 сентября университет по традиции выступал организатором крупного события – Дней Германии в Нижнем Новгороде, на Речном вокзале мы ожидали прибытия теплохода с нашими немецкими коллегами. Буквально за несколько минут праздник превратился в митинг протеста против бесчеловечной террористической акции, тогда более двух тысяч человек встали как один и выразили своё несогласие с чудовищным отношением к детям и взрослым, которые погибли или были удерживаемы в процессе теракта. А в 2010 году этот день перестал быть чужим для НГЛУ. В наш университет приезжали коллеги из Московского государственного лингвистического университета – ведь в том теракте погибли несколько студентов МГЛУ. Мы были вместе не только благодаря телемосту, мы были вместе ментально, духовно, вместе нам хотелось выразить скорбь и несогласие. Отдельно каждый человек может представлять собой мишень для террориста, но, когда мы все вместе - нас не сломит никто. И вот это чувство – чувство солидарности – особое чувство для нас. Оно нас объединяет, делает крепкими. И если мы все как один выразим протест против таких бесчеловечных действий – это все остаётся в пространстве, во времени и послужит надёжным щитом для противодействия этому чудовищному явлению», - обратилась к участникам митинга ректор НГЛУ https://lunn.ru/ Жанна Никонова.

Ректор НГЛУ Жанна Никонова: "Чувство солидарности делает нас неуязвимыми перед террористической угрозой". Фото: пресс-служба НГЛУ

«Этот митинг – это поистине День Скорби и нашей солидарности, день, который должен нас объединить в противостоянии терроризму как явлению. Также это День памяти и скорби о наших коллегах – офицерах, которые погибли в Беслане, которые ценой своей жизни спасали других. Я надеюсь, что вы понимаете всю серьёзность угроз, исходящих от экстремистов и террористов. И мы, народ Российской Федерации, должны объединиться и выступить единым фронтом, чтобы побороть это зло», - сказал Андрей Тимченко, руководитель Центра комплексной безопасности НГЛУ.

«2004 год был очень тяжелым годом для нашей любимой Родины. Впервые боевики выбрали своей целью школу. До этого были террористические акты в Буденновске и других городах, но никогда не было захвата детей. Мы были не готовы к такому развитию событий. 2 дня готовилась специальная операция по освобождению заложников, и 3 сентября более 10 сотрудников спецподразделения погибли при освобождении детей. 3 сентября – это действительно скорбная дата. Сейчас в нашей стране тоже тяжелые времена, мы с вами переживаем развитие экстремистской деятельности на территории Украины. Еще один теракт случился совсем недавно - журналист погиб от взрыва бомбы, и Украина признала, что спланировала это. На данном этапе мы с вами должны сплотиться и проявить максимум усилий для недопущения распространения этой заразы 21 века - террористической идеи», - отметил почетный гость митинга, подполковник в отставке, участник боевых действий, ветеран подразделений специальных отрядов быстрого реагирования Павел Лебедев.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, после студенты выпустили в небо белые воздушные шары как символ скорби о жертвах терактов.