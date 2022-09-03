1 434 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 3 сентября, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 1 434 жителя. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 447 216. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 1 485 нижегородцев побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от коронавируса полностью излечились 427 303 жителя региона.

Общее число жертв вируса в регионе составляет 11 630 человек. За последние сутки два нижегородца скончались от коронавируса.

Известно, что госпитализированы 118 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 5%.

С 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.