51-летний мужчина убил своего гостя за оскорбление возлюбленной в Дзержинске

51-летний мужчина убил гостя за оскорбление возлюбленной в Дзержинске. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

51-летний житель Дзержинска Нижегородской области убил своего гостя за то, что тот оскорбил его возлюбленную. Тело 50-летнего погибшего обнаружили в подъезде жилого дома на улице Грибоедова. В отношении обвиняемого в преступлении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно версии следствия, трагедия произошла на улице Грибоедова в Дзержинске 1 сентября. В гостях у обвиняемого находился его знакомый. Он оскорбил возлюбленную хозяина квартиры, после чего злоумышленник вступился за женщину. Между ним и его гостем завязалась драка, в ходе которой обвиняемый множество раз ударил оппонента по голове. Затем оттащил своего гостя на лестничную площадку подъезда и вернулся домой. Потерпевший скончался от полученные травм.

Подозреваемого задержали и допросили. Он сознался в содеянном. В скором времени ему изберут меру пресечения. Расследование будет продолжено.