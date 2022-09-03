Охота на кабана, лося и других животных разрешена в Нижегородской области со 2 сентября
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Охоту на целый перечень птиц и животных разрешили на территории Нижегородской области со 2 сентября 2022 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин. Он пояснил, что возобновление разрешения на охоту связано с ликвидацией лесного пожара в Воротынском районе. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.
– Улучшение обстановки позволяет заменить режим ЧС на режим повышенной готовности, а также вновь открыть охоту. Благодарю всех за ответственную гражданскую позицию. Как только позволила ситуация, я принял решение о снятии ограничения, – обратился к жителям Нижегородской области Глеб Никитин.
Он также напомнил, что в некоторых районах региона по-прежнему сохраняется 4 и 5 классы пожароопасности. Посещение лесов остаётся ограниченным в 49 муниципалитетах.
– В регионе открывается охота на пернатую дичь, кабана, лося, медведя. Также с 5 сентября начнётся выдача разрешений на добычу пушных животных, – рассказал глава нижегородского Минлесхоза Роман Воробьёв. – Охотникам необходимо соблюдать правила охоты и безопасности.
Список пернатой дичи и сроки охоты:
- боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик) – по 28 февраля 2023 года;
- болотно-луговая дичь (дупель обыкновенный, бекас обыкновенный, гаршнеп, травник, чибис, тулес, улиты, веретенники, камнешарка, коростель, пастушок, обыкновенный погоныш);
- водоплавающая дичь (гуси, казарки, утки, лысуха, камышница), вальдшнеп, полевая дичь (куропатка, перепел обыкновенный, голуби и горлицы) – по 30 ноября 2022 года.
Список животных и сроки:
- кабан – до 28 февраля 2023 года;
- лось (взрослые самцы) – до 30 сентября 2022 года;
- медведь – до 31 декабря 2022 года.
Пушные животные и сроки:
- заяц (беляк, русак), лисица, енотовидная собака – с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года;
- волк – с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года;
- водяная полёвка – с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года;
- ондатра – с 15 сентября 2022 года по 28 февраля 2023 года;
- бобр европейский – с 1 октября 2022 года по 28 февраля 2023 года;
- белка обыкновенная, горностай, куница, ласка, норка американская, рысь, хорь лесной – с 1 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года.