Улицу Трудовую перекроют в Нижнем Новгороде до 1 октября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Трудовой приостановят в Нижнем Новгороде до 1 октября в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно на участке улицы между домами №93А и №77Б по улице Ковалихинской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 06:00 5 сентября до 23:59 1 октября 2022 года.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Ковалихинской, Провиантской и Максима Горького, – добавили в департаменте.

Напомним, 5 сентября в Нижнем Новгороде перекроют улицу Пожарского. Улицу Лоскутова перекроют 5-6 сентября. А улицу Родионова – до 8 сентября.

3 сентября в приволжской столице будет перекрыт проезд у Дворца Спорта и площади Маркина. А до 8 октября в городе приостановят движение по улице Чехова.

Кроме того, с 3 по 6 сентября в Нижнем Новгороде перекроют площадь Сенную.