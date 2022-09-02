Таксист избил пьяного пассажира в Кстове

В Кстове на днях завязалась драка между таксистом и пьяными пассажирами. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Двое пьяных мужчин заказали такси, а затем по дороге продолжили распивать спиртные напитки внутри автомобиля, - говорится в сообщении. – Водитель попросил их прекратить распитие и выйти из машины. Однако пассажиры не послушались. После этого между водителем и пассажирами завязалась словесная перепалка, которая потом переросла в драку.

В результат стычки один из пассажиров получил травмы и был доставлен в больницу. В связи с данным инцидентом в полицию поступило сразу шесть обращений. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Все участники инцидента уже установлены и опрошены.