Улицу Родионова перекроют в Нижнем Новгороде до 8 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Родионова приостановят в Нижнем Новгороде до 8 сентября в связи с прокладкой коммуникаций. А именно на участке улицы возле дома №24А. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 5 сентября до 20:00 8 сентября 2022 года.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам, – добавили в департаменте.

Напомним, 5 сентября в Нижнем Новгороде перекроют улицу Пожарского. Улицу Лоскутова перекроют 5-6 сентября.

3 сентября в приволжской столице будет перекрыт проезд у Дворца Спорта и площади Маркина. А до 8 октября в городе приостановят движение по улице Чехова.

Кроме того, с 3 по 6 сентября в Нижнем Новгороде перекроют площадь Сенную.