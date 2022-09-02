Улицу Лоскутова перекроют в Нижнем Новгороде 5-6 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Лоскутова приостановят в Нижнем Новгороде 5 и 6 сентября. А именно на участке дороги от проспекта Ильича до проспекта Кирова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 14:00 до 22:00 5 и 6 сентября 2022 года.

– Объезд будет организован по прилегающим улицам. На подъездах будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.

Напомним, 5 сентября в Нижнем Новгороде перекроют улицу Пожарского.

3 сентября в приволжской столице будет перекрыт проезд у Дворца Спорта и площади Маркина. А до 8 октября в городе приостановят движение по улице Чехова.

Кроме того, с 3 по 6 сентября в Нижнем Новгороде перекроют площадь Сенную.