Трёх мигрантов, разделавших тушу барана во дворе нижегородской школы, выдворят из России. Фото: скрин видео

Трёх мигрантов, разделавших тушу барана в школьном дворе в Нижнем Новгороде, депортируют из страны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что трое мужчин разделывали барана во дворе школы №156 в Нижнем Новгороде поздним вечером, 31 августа. Видео этого шокирующего зрелища разлетелись по соцсетям. В полицию обратились жители окрестных домов, наблюдавшие за происходящим из окон своих квартир.

Иностранцы сначала разрезали животное, а затем развесили окровавленную уже освежеванную тушку на турник.

В итоге полиция установила и задержала четырёх граждан стран ближнего зарубежья, которые были причастны к происшествию. С ними провели профилактическую беседу о соблюдении морально-этических норм.

Однако выяснилось, что трое из них работали в России незаконно, а четвёртый вдобавок к этому нарушил правила въезда в страну и пребывания в ней.

Суд принял решение о наложении на задержанных штрафа в размере двух тысяч рублей и принудительном выдворении за пределы России. Сейчас нарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.