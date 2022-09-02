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Общество2 сентября 2022 16:48

Трёх мигрантов, разделавших тушу барана во дворе нижегородской школы, выдворят из России

Также они выплатят штраф
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Трёх мигрантов, разделавших тушу барана во дворе нижегородской школы, выдворят из России. Фото: скрин видео

Трёх мигрантов, разделавших тушу барана во дворе нижегородской школы, выдворят из России. Фото: скрин видео

Трёх мигрантов, разделавших тушу барана в школьном дворе в Нижнем Новгороде, депортируют из страны. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, ранее мы рассказывали, что трое мужчин разделывали барана во дворе школы №156 в Нижнем Новгороде поздним вечером, 31 августа. Видео этого шокирующего зрелища разлетелись по соцсетям. В полицию обратились жители окрестных домов, наблюдавшие за происходящим из окон своих квартир.

Иностранцы сначала разрезали животное, а затем развесили окровавленную уже освежеванную тушку на турник.

В итоге полиция установила и задержала четырёх граждан стран ближнего зарубежья, которые были причастны к происшествию. С ними провели профилактическую беседу о соблюдении морально-этических норм.

Однако выяснилось, что трое из них работали в России незаконно, а четвёртый вдобавок к этому нарушил правила въезда в страну и пребывания в ней.

Суд принял решение о наложении на задержанных штрафа в размере двух тысяч рублей и принудительном выдворении за пределы России. Сейчас нарушители находятся в Центре временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области.