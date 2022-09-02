Улицу Пожарского перекроют в Нижнем Новгороде 5 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Пожарского приостановят в Нижнем Новгороде 5 сентября. А именно на участке улицы напротив дома №1 по улице Большой Покровской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:00 до 18:00 5 сентября 2022 года.

– На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Для беспрепятственного подъезда к жилым домам на время проведения работ будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыковая Дамба и улицы Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова, – добавили в ведомстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 3 сентября в Нижнем Новгороде будет перекрыт проезд у Дворца Спорта и площадь Маркина. А до 8 октября в приволжской столице приостановят движение по улице Чехова.

Кроме того, с 3 по 6 сентября в городе перекроют площадь Сенную.