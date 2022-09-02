Депутаты городской Думы поздравили нижегородских школьников и учителей с началом учебного года

Депутаты городской Думы Нижнего Новгорода приняли участие в акциях и мероприятиях, приуроченных ко Дню знаний.

1 сентября 2022 года председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев посетил торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в ННГУ имени Н.И. Лобачевского и НГТУ имени Р.Е. Алексеева, поздравив студентов и педагогические коллективы вузов с началом учебного года. Кроме того, спикер городской Думы в День знаний побывал в Нижегородской кадетской школе. Он познакомился с новым директором Екатериной Кутовой, а также пообщался с учениками.

«Образование – это надежный фундамент, на котором строится будущее каждого человека. Нет сомнения в том, что без знаний не может быть созидания и творчества, свободы и мудрости. Именно в школе мы постигаем азы всех наук, изучаем традиции и культуру нашего народа, а значит школа является важнейшим звеном в передаче знаний и ценностей из поколения в поколение. Пусть новый учебный год будет плодотворным и интересным! Пусть перед вами открываются новые горизонты! В добрый путь по дороге знаний!» – пожелал нижегородским школьникам Олег Лавричев.

Самое необходимое

В преддверии нового учебного года прошли ставшие уже традиционными акции, в рамках которых депутаты городской Думы подарили портфели и канцелярские товары будущим школьникам из многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также семей переселенцев из Донбасса. В них приняли участие Владимир Тарасов, Денис Миронов, Евгений Костин, Владимир Аношкин, Ольга Балакина, Елена Аржанова, Татьяна Скоробогатова, Карим Ибрагимов, Станислав Прокопович, Михаил Иванов, Юрий Ерофеев, Мария Кузнецова, Валерий Скакодуб, Инна Ванькина, Владимир Поддымников-Гордеев, Сергей Пляскин, Михаил Рыхтик, Юлия Мантурова, Павел Пашинин, Анна Татаринцева и Владимир Амельченко.

«Дорогие наши первоклассники, поздравляем вас с важным событием, с первым шагом в школьную жизнь! Желаем вам быть уверенными в себе, смело преодолевать урок за уроком, страничку за страничкой, тетрадку за тетрадкой. Больших успехов вам, дорогие, хорошего настроения, веселых приключений и отличных отметок в дневниках», – пожелал юным ученикам Владимир Аношкин.

Михаил Рыхтик отметил, что школа – это длинная дорога, где ребята не только приобретают новые знания, но и верных друзей: «На долгие годы останется в памяти имя вашей первой учительницы. Я вам желаю пройти этот путь к знаниям увлекательно, интересно. Успехов вам, дорогие ребята».

«Поступление в первый класс – это всегда очень важное и волнительное событие для каждой семьи, а для детей особенно. И каждый ребенок должен иметь все необходимое, чтобы и первый звонок, и дальнейшая учеба стали для него радостным событием в жизни. Есть семьи, где у родителей нет возможности полноценно собрать ребенка в школу, и мы всегда стараемся им помочь. Пусть эти яркие рюкзаки и наборы первоклассника подарят ребятам хорошее настроение и желание скорее сесть за парту», – сказала Татьяна Скоробогатова.

День знаний

Оксана Дектерева приняла участие в торжественной линейке ко Дню знаний в школе №35 Нижегородского района. «У школы сегодня двойной праздник – ровно 45 лет назад первые ученики переступили ее порог! В учреждении сформировался дружный коллектив, свои традиции. В стенах школы есть интерактивный музей, работает музыкальная школа, театральная студия, секция баскетбола. Я с большим удовольствием прихожу сюда на мероприятия и встречи к ребятам. Помогаю, если нужна моя помощь», – сказала она. Также депутат посетила праздник, посвященный началу учебного года в районном Доме детского творчества, который прошел на площади Горького.

Школы № 2, №121, №176 и другие образовательные учреждения Канавинского района посетили Евгений Костин, Станислав Прокопович, Инна Ванькина и Мария Самоделкина. «Мне посчастливилось сегодня поздравить учителей, родителей и детей школы №176. 10 первых классов (291 ученик) сегодня встали на дорогу познания. Чувствуется и волнение, и радость. Впереди много интересного. Будут удачи, будут трудности, будет много друзей и важных событий», – сказала Инна Ванькина.

Поздравила педагогов и учеников школ избирательного округа №14 Канавинского района Мария Самоделкина: «День знаний – особенный праздник для всех, потому что в основе любого дела, любой профессии лежат знания. Они дают человеку уверенность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добиться успеха и реализовать свои способности».

Школы №131, №48, №32 и №88 Приокского района посетили Владимир Поддымников-Гордеев, Николай Чернышов и Анна Татаринцева. Кроме того, в День знаний Владимир Поддымников-Гордеев принял участие в торжественном мероприятии по случаю открытия школы №132 в Новинках. «Школа оборудована всем необходимым для полноценных занятий наукой, творчеством и спортом – имеются современные кабинеты и лаборатории, а также есть спортивный и хореографический залы, площадка для баскетбола», – отметил депутат.

Депутаты от Сормовского района Павел Пашинин и Михаил Иванов посетили образовательные учреждения №77, №78 и №117. «Безусловно, школа занимает важное место в жизни каждого человека. Конечно, процесс обучения в школах должен быть комфортным и доступным, этому вопросу уделяется особое внимание! От всего сердца поздравляем всех с Днем знаний! Успешного учебного года», – сказал Михаил Иванов.

Школы №59, №170 и №125, а также другие образовательные учреждения Автозаводского района посетили и поздравили педагогические коллективы и учеников Владимир Амельченко, Владимир Аношкин, Карим Ибрагимов и Роман Пономаренко. «Линейка в школе №170 прошла необыкновенно трогательно: первоклассники прочитали стихи, а старшеклассники отпустили голубей. О начале нового учебного года возвестил долгожданный школьный звонок», – отметил он. Роман Пономаренко рассказал, что начал помогать учебному учреждению еще в 2021 году. За это время удалось заменить шестнадцать окон. Администрация школы №125 поблагодарила Карима Ибрагимова за оказанную помощь в подготовке школы к новому учебному году и неравнодушное отношение к учащимся.

Первоклассников школы №118 Московского района с Днем знаний поздравила Юлия Мантурова: «Впереди у ребят – увлекательный путь, насыщенный яркими событиями и удивительными открытиями, личными победами и достижениями. С самого первого школьного дня в мир знаний учеников сопровождают наши дорогие учителя. Благодаря их вниманию и поддержке, дети учатся честности, ответственности и трудолюбию».

Михаил Рыхтик на торжественной линейке, посвященной Дню знаний и началу нового учебного года, поприветствовал учеников и педагогический состав школы №185 Ленинского района, поздравив с 50-летним юбилеем учебного учреждения и передал памятный знак «Лучшее образовательное учреждение 2021-2022 года».