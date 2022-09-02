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Новости компаний2 сентября 2022 13:43

Компания «ЛУКОЙЛ» помогает дошкольным учреждениям

Ремонтные работы в здании детского сада № 34 поселка Селекционной станции Кстовского округа закончены
Компания «ЛУКОЙЛ» помогает дошкольным учреждениям

Компания «ЛУКОЙЛ» помогает дошкольным учреждениям

В начале нового учебного года заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ»), депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень оценил окончание ремонтных работ в здании МАДОУ «Детский сад № 34» поселка Селекционной станции Кстовского округа.

Компания «ЛУКОЙЛ» регулярно оказывает помощь кстовским дошкольным учреждениям. В ходе ремонтных работ в детском саду № 34 поселка Селекционной станции выровняли и покрасили стены, заменили линолеум, покрасили потолок, установили новые светильники и двери. Отремонтированный к новому учебному году музыкальный зал стал приятным подарком детям и всему коллективу учреждения.

«В музыкальном зале проводятся занятия с детьми и праздничные мероприятия. И конечно, интерьер этого помещения требует особенного подхода. После ремонта помещение получилось светлым и красивым. Уверен, музыкальный зал будет радовать ребят как в будни, так и во время торжественных событий», – сказал Антон Гребень.