Более 2700 первокурсников отпраздновали свой первый студенческий День знаний

Более 2700 абитуриентов из разных регионов России - от Белгорода до Сахалина - зачислено в этом году в Мининский университет. И впервые за два года праздник первокурсников прошел в очном формате в сквере на площади Минина и Пожарского.

Мастер-классы от факультетов, квест и фотозона 360 градусов, торжественная линейка и концертная программа - для первокурсников было, где разгуляться. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин записал видеообращение к студентам и сотрудникам Мининского университета:

“От всего сердца поздравляю вас с днем знаний! Для будущих педагогов - это двойной праздник. Вы сейчас учитесь, чтобы учить других в будущем. С одной стороны, для этого нужно хорошо владеть своим предметом, с другой - разбираться в человеческой психологии и воспитывать в самом себе гуманистическое начало. Образование сегодня как никогда важно для нашей страны - невозможно ответить на сильные вызовы без сильных школ, профессионального образования и вузов. Будем обязательно развивать это направление в Нижегородской области: создавать новые места, обновлять учебные заведения, повышая вместе с этим и престиж профессии педагога.”

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков вручил 20 первокурсникам именные стипендии - по 25 тысяч рублей:

“В этом году мы ввели именную стипендию первокурсникам- стобалльникам по ЕГЭ и победителям Всероссийских олимпиад. И, конечно, это большое подспорье для ребят. Идти в новое всегда волнительно, но я уверен, что студенты старших курсов, преподаватели и кураторы помогут всем освоиться в стенах университета. Впереди насыщенная учеба, участие в студотрядах и возможность реализовывать себя в проектной деятельности. Пусть все начинания принесут желаемый результат и удача сопутствует во всем”, - поздравил первокурсников Виктор Сдобняков.

Напутственные слова студентам сказали и гости Дня знаний: начальник Управления по контролю и надзору в сфере образования Нижегородской области Светлана Носова и партнеры вуза, в числе которых заместитель управляющего Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Ксения Рудская.

Кроме того, была организована прямая трансляция с места событий для тех первокурсников, которые не смогли лично присутствовать на празднике. Запись прямого эфира доступна в официальной группе Мининского университета ВКонтакте.

Напомним, по предварительным результатам приемной кампании, в Мининском университете увеличилось количество абитуриентов, подавших документы: на конец приема 2021 г. в базе Мининского университета было 5 100 абитуриентов, на данный момент - уже 6 840. Также значительно вырос средний балл ЕГЭ среди абитуриентов - до 75,66 по общему конкурсу и до 76,33 в рамках укрупненной группы направлений подготовки 44.03.00 Образование и педагогические науки. Кроме того, в этом году на бакалавриат было зачислено в два раза больше “стобалльников” по ЕГЭ, чем в прошлом году. Также в 2,5 раза вырос конкурс в магистратуру.