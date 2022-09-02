Реконструкция улицы Черниговской начинается в Нижнем Новгороде

Фото: скрин с сайта компании GloraX.

Комплексное освоения и развитие исторической территории на улице Черниговской начнётся в Нижнем Новгороде. Как оказалось, архитектурный совет по Нижегородской области уже одобрил проект редевелопмента. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе компании GloraX.

Концепцию будущей реконструкции территории архитекторы разрабатывали совместно с экспертами в области охраны ОКН. Вместе они пришли к созданию сбалансированного проекта, который не только сохранит историческую часть, но и позволит улучшить вид улицы новыми архитектурными решениями.

Известно, что реализовывать редевелопмент улицы Черниговской будут в два этапа. Сначала работы проведут на месте бывшего мукомольного комплекса Башкировых, потом проведут строительство дополнительных подпорных стенок склона и фоновой застройки. В частности, здесь планируется построить жилую недвижимость и два детских сада.

Согласно информации на сайте девелопера, скоро будет дан старт продажам.

- Мультиформатный комплекс, которому нет равных в Нижнем Новгороде – качественно новое пространство в историческом центре города для динамичных и прогрессивных жителей, которые ценят неординарные, современные и технологичные решения, - говорится в описании проекта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!