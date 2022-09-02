«СтихиЯWink» разыгралась во дворе нижегородского дома

Интерактивную программу «СтихиЯWink» провели для нижегородцев в День российского кино «Ростелеком» и организаторы проекта «Заповедные кварталы». Развлекательное шоу, посвященное дуэту поэзии и кино, состоялось в обустроенном под сад кинематографа дворе дома 22а по улице Новой.

Для гостей мероприятия в исполнении студентов Нижегородского театрального училища здесь звучали произведения известных поэтов, играла живая музыка и работала фотозона. Каждый желающий мог прочитать стихи из кинофильмов и принять участие в киновикторине. Нижегородка Ирина Никитина как лучший чтец получила умную колонку с голосовым помощником Марусей от VK, а самые остроумные участники мероприятия получили от «Ростелекома» промокоды на активацию подписки «Трансформер» в видеосервисе Wink.

Юлия Зорина, директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком»:

«В семействе мультимедийных услуг Wink занимает особое место. Видеосервис насчитывает свыше миллиона пользователей только среди нижегородцев. Наши земляки целыми семьями смотрят фильмы в отличном качестве на малых и больших экранах дома, за городом, в поездках и, как сейчас, в кинотеатре под открытым небом. Wink дарит телезрителям хорошее настроение, радует их жанровым многообразием шедевров российского и мирового кинематографа. В Нижнем Новгороде кинопоказы в формате уличного кино “Ростелеком” проводит второй год подряд. Спасибо нашим партнерам — организаторам проекта “Заповедные кварталы”, которые собрали на этой площадке истинных любителей хорошего кино».

Завершился киновечер показом ленты Ромы Либерова «Сохрани мою речь навсегда» (+18) о гениальном русском поэте Осипе Мандельштаме. Его стихи в фильме читают Виктор Сухоруков, Инна Чурикова, Евгений Стеблов и другие известные актеры.

Евгения Джабазян, организатор проекта «Заповедные кварталы»:

«Мы рады приветствовать нижегородцев и гостей города в “Заповедных кварталах”. Второй год сад кинематографа, расположившийся во дворе старинной усадьбы, принимает гостей. Зрители с удовольствием посещают кинотеатр под открытым небом и смотрят фильмы из коллекции видеосервиса Wink, предоставленные нашим постоянным партнером — компанией “Ростелеком”».

Фильмы демонстрируются в саду кинематографа каждую субботу. Начало сеансов — в 20:00. С июля по август зрители провели восемь киновечеров, площадку посетили около 500 человек. Завершится сезон 17 сентября показом фантастического боевика «Сквозь снег» (18+) — антиутопии от создателя «Паразитов» Пон Джун Хо.