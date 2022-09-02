Нижегородцы пожаловались губернатору на поборы в школе

Нижегородцы пожаловались губернатору Нижегородской области на поборы в школе. Соответствующее обращение размещено на странице Глеба Никитина.

- Может, пора с этим тоже бороться и прекратить сборы всякие? – обратился к губернатору Олег П.

В качестве доказательства нижегородец приложил скрин из родительского чата № 84. Из переписки следует, что с родителей там требуют 1200 рублей на охрану, 900 рублей – в фонд школы, 100 рублей на обслуживание турникетов и 500 рублей – на подарки администрации.

В ответ губернатор призвал министра образования Ольгу Петрову разобраться в ситуации.

- Не первый раз вижу такой вопрос, - отметил Глеб Никитин. - Это неправильно, конечно, и министр Ольга Петрова лично разберётся с этим вопросом.

Напомним, накануне мы писали, что свыше 38 тысяч первоклассников пошли в школы Нижегородской области в 2022 году. Это на тысячу детей больше, чем в прошлом году.

- У нас больше 38 тысяч первоклассников – на одну тысячу больше по сравнению с прошлым годом. Но всем хватило места, все довольны и счастливы, - отметила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.