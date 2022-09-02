Порывистый ветер до 16 метров в секунду ожидается в Нижнем Новгороде 2 сентября

Сильный ветер с порывами до 16 метров в секунду ожидается в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области 2 сентября. Соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В 12:48 2 сентября поступило предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях, - говорится в сообщении. – В частности, в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается усиление западного ветра с порывами до 16 метров в секунду. Такая погода сохранится в Нижегородской области на протяжении всего вечера.

Напомним, ранее мы писали, что в лесах Нижегородской области с 1 сентября отменен режим чрезвычайной ситуации.

- В связи с ликвидацией масштабного лесного пожара в Воротынском городском округе с 1 сентября 2022 года отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах Нижегородской области, - говорится в сообщении.