«БТС-Мост» предложили построить обход Балахны и Заволжья за 23 миллиарда рублей

ГК «БТС-Мост» предложила построить обход Балахны и Заволжья за 23 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

- Компания направила концессионную инициативу в правительство Нижегородской области с предложением строительства второго пускового комплекса автодороги Р-152 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород», - говорится в сообщении. – Она предполагает строительство участка в обход Балахны и Заволжья. Протяженность планируемой магистрали составит свыше 24 километров.

Как ожидается, двухполосная автодорога в обход городов позволит разгрузить существующий участок Р-152. Примерная стоимость проекта составит 23 миллиарда рублей.

- Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост реализует масштабные инфраструктурные проекты на всей территории России. В Нижегородской области мы возводим два мостовых перехода через реки Оку и Суру в рамках строительства скоростной трассы М-12 Москва – Казань, - рассказали в компании.