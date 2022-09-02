В мэрии Нижнего Новгорода опровергли принуждение учителей к оформлению Fan ID

В мэрии Нижнего Новгорода опровергли принуждение учителей к оформлению Карты болельщика. По их данным, получение карты болельщика остается делом добровольным.

- С начала текущего сезона для посещения матчей РПЛ в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи необходима карта болельщика. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ, - сообщили «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» в администрации Нижнего Новгорода. - Для разъяснения процедуры оформления и получения Fan ID была организована работа по информированию сотрудников государственных и муниципальных организаций. При этом получение карты болельщика – добровольное дело.

Напомним, накануне нижегородские учителя пожаловались на требование руководства школ оформить Fan ID – так называемый паспорт болельщика, который с этого сезона необходим для посещения футбольных матчей.

- В июле пришла разнарядка всем педагогам школ и детских садов в приказном порядке зарегистрироваться в этой программе и получить паспорт болельщика, за ним ещё и в МФЦ идти... И вот куда они нам нужны? – задается вопросом Наталья Б.