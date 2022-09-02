Режим ЧС отменили в лесах Нижегородской области с 1 сентября

В лесах Нижегородской области с 1 сентября отменен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ накануне подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- В связи с ликвидацией масштабного лесного пожара в Воротынском городском округе с 1 сентября 2022 года отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах Нижегородской области, - говорится в сообщении.

Напомним, режим чрезвычайной ситуации был введен в Нижегородской области с 18 августа в связи с лесным пожаром, бушующим на востоке региона. Зоной ЧС был признан городской округ Воротынский.

В связи с режимом ЧС с 19 августа был введен запрет на посещение лесов на территории всей Нижегородской области, в том числе была запрещена охота. Кроме того, возможно временное отключение электричества в районах, где установились высокие классы пожарной опасности.