Высокий уровень пожароопасности сохранится в Нижегородской области до 9 сентября

Высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожароопасность лесов и торфяников сохранится в Нижегородской области до 9 сентября 2022 года. Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".
Вследствие высокого уровня пожароопасности в регионе возрастают риски возникновения новых лесных пожаров. Представители ГУ МЧС России по Нижегородской области призывают население региона быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.
– Соблюдайте запрет на посещение лесов. Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений, – предупредили в ведомстве.
В том числе запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички или окурки, вытряхивать горячую золу из курительных трубок.
Также нельзя оставлять в лесу пропитанный бензином или иными горючими веществами обтирочный материал. Не следует оставлять стеклянные бутылки и другой мусор на освещённой солнцем лесной поляне.
При обнаружении очагов лесного пожара незамедлительно вызовите пожарных и будьте осторожны.