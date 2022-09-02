Давление холодной воды в домах в Окском береге и Новинках может быть снижено

В связи с тем, что Нижегородский водоканал проводит работы по устранению утечки на сетях Коммунальщика, снабжающих холодной водой Окский берег и Новинки, там может наблюдаться снижение давления воды в отдельных домах. Устранить временное ограничение планируется до конца дня.

На период проведения работ Нижегородским водоканалом организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой для обеспечения жителей необходимым ресурсом. Автоцистерны передвигаются по адресам в соответствии с обращениями абонентов. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99.

Напомним, до конца 2023 года в рамках инфраструктурного проекта Правительства Нижегородской области в этом направлении планируется проложить магистральный водопровод диаметром 700 мм и протяженностью около 9 км. Это позволит обеспечить водоснабжение новых микрорайонов, а также минимизировать отключения в уже существующих.