Специалисты «Нижновэнерго» провели конкурс профессионального мастерства

В филиале «Нижновэнерго» состоялся конкурс профессионального мастерства. Впервые конкурс прошел среди монтеров, которые занимаются ремонтом и эксплуатацией кабельных линий, что как никогда актуально, ведь кабельные сети занимают все больше места в нашей жизни.

Конкурс носил командный характер и состоял из трёх этапов. Команды состояли из двух участников – мастера и электромонтёра. Первый этап – проверка знаний, второй – монтаж концевой муфты кабеля из сшитого полиэтилена. Третий этап был разбит на две части: проверка знаний инструкции по оказанию первой помощи, в ходе которой участники ответили на 10 вопросов, и выполнение реанимационных мероприятий при состоянии клинической смерти на роботе-тренажере.

Лучшей по всем показателям оказалась команда Заречного РЭС. Второе, третье и четвертое место заняли (в порядке очередности) Приокский, Сормовский и Нагорный РЭСы.

«Обеспечение надежности и безопасности сегодня является приоритетной задачей для всего коллектива филиала. Поэтому мы уделяем таким мероприятиям особое внимание, учим своих сотрудников грамотно расставлять приоритеты, оценивать риски и с ответственностью относиться не только к выполняемому делу, но и к собственному здоровью и жизни,» – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.