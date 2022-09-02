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Общество2 сентября 2022 5:50

Жителей Окского берега и Новинок предупредили о возможном снижении давления холодной воды 2 сентября

Из-за ремонта трубопровода давление будет снижено
Источник:kp.ru

В поселке Окский берег и микрорайоне Новинки может наблюдаться снижение холодной воды 2 сентября. Это связано с необходимостью проведения ремонта на трубопроводе диаметром 300 мм, сообщат Нижегородский водоканал.

Несмотря на то, что снижение давления прогнозируется лишь в отдельных домах, ресурсоснабжающая компания организует дежурство автоцистерн с питьевой водой – они будут ездить по адресам в соответствии с заявками жителей. Заявки можно оставить по телефону 246-99-99.

Ремонт планируется закончить до конца дня. Выполненные работы станут еще одним шагом на пути создания магистрального трубопровода протяженностью 9 километров и диаметром 700 мм, который планируется проложить в Новинки до конца 2023 года. Это позволит обеспечить водоснабжение новых микрорайонов, а также минимизировать отключения в уже существующих домах.