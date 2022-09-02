Профильные инженерные классы открылись в шести школах Нижнего Новгорода в День знаний 1 сентября. Они появились в школах № 9, 79, 82, 85, 117 и 183 Сормовского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Учащиеся 10 и 11 классов смогут в углубленном порядке изучать физику, математику и информатику, что впоследствии поможет им поступить в технический вуз. Все школы, где открылись такие классы, входят в образовательно-судостроительный кластер, который также объединяет учреждения дополнительного образования и завод «Красное Сормово».

По словам генерального директора ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаила Першина, создание таких классов позволит начать готовить кадры еще со школьной скамьи.

- Создание инженерных классов, развитие сормовского образовательно-судостроительного кластера – это проекты, которые призваны изменить подход к подготовке кадров. Надо выстроить цепочку от профориентации в школах до целевого обучения в вузах и программ поддержки молодых специалистов на производстве, - подчеркнул Михаил Першин.