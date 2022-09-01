Элитный коттедж с личным пляжем на Горьковском море продают за 140 млн рублей

Коттедж с собственным причалом и пляжем на Горьковском море выставлен на продажу за 140 млн рублей. Объявление с предложением приобретения элитного дома появилось на сайте «Авито».

Уникальный дом расположен в закрытом поселке Городецкого района на первой линии моря в сосновом лесу. Земельный участок оборудован автополивом газона и видеонаблюдением. Также на въезде в поселок предусмотрен пост охраны.

Общая площадь двухэтажного дома составляет 365м2. В нем расположены кухня-столовая, гостиная, 4 спальни, 2 с/у с душевыми и ванной, котельная и постирочная. Ремонт во всех комнатах дизайнерский.

Особенностью коттеджа является баня, расположенная на берегу Горьковского моря. На ее крыше находится летняя площадка. Также оборудованы бассейн, хамам и домашний кинотеатр.