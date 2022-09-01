Камеры начнут фиксировать использование телефона за рулем в Нижнем Новгороде Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Нижнем Новгороде появятся камеры ГИБДД, которые будут фиксировать использование водителями телефона во время движения. Первое время устройства будут работать в тестовом режиме. Информация об этом появилась в сообществе ВКонтакте «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации».

Водитель может разговаривать по телефону во время движения, но с использованием средств громкой связи. При нарушении водителю грозит штраф в размере 1500 рублей.

В Нижнем Новгороде уже есть мобильные комплексы, которые фиксируют нарушение скорости, выезд на «выделенку», нарушение правил парковки, движение по обочине, а также движение задним ходом по автомагистрали.

Новые камеры, фиксирующие использование телефона, появятся, чтобы снизить аварийность на дорогах и повысить внимательность водителей.