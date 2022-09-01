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Общество1 сентября 2022 16:33

30 «умных» пунктов приема вторсырья появятся в Нижегородской области

В этот проект инвестируют около 18 млн рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
30 «умных» пунктов приема вторсырья появятся в Нижегородской области

30 «умных» пунктов приема вторсырья появятся в Нижегородской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

ООО «ЭкоПоинт» разместит в Нижегородской области 30 «умных» пунктов приема вторсырья. Жители области смогут сдать пластиковые бутылки, алюминиевые банки и макулатуру, получив вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализацию проекта поддерживает Корпорация развития Нижегородской области.

– Важно, что в регионе развиваются не только крупные промышленные производства, но и такие социально значимые инновационные предприятия, как «ЭкоПоинт». Компания использует комплексный системный подход - в регионе одновременно создается производство «умного» оборудования и пилотная сеть автоматизированных пунктов приема вторсырья, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В планах компании размещение не только 30 пунктов приема, но и организация работы собственной базы, которая позволит провести весь процесс сбора и сортировки вторсырья. Около 18 млн рублей инвестируют в этот проект.