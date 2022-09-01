30 «умных» пунктов приема вторсырья появятся в Нижегородской области Фото: Иван МАКЕЕВ

ООО «ЭкоПоинт» разместит в Нижегородской области 30 «умных» пунктов приема вторсырья. Жители области смогут сдать пластиковые бутылки, алюминиевые банки и макулатуру, получив вознаграждение. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реализацию проекта поддерживает Корпорация развития Нижегородской области.

– Важно, что в регионе развиваются не только крупные промышленные производства, но и такие социально значимые инновационные предприятия, как «ЭкоПоинт». Компания использует комплексный системный подход - в регионе одновременно создается производство «умного» оборудования и пилотная сеть автоматизированных пунктов приема вторсырья, – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

В планах компании размещение не только 30 пунктов приема, но и организация работы собственной базы, которая позволит провести весь процесс сбора и сортировки вторсырья. Около 18 млн рублей инвестируют в этот проект.