Два человека погибли при ремонте трактора в Ковернинском районе 1 сентября

Ужасная трагедия произошла в деревне Большие Круты Ковернинского района – там во время ремонта трактора погибло два человека. Всё случилось примерно в 15:30 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Нижегородской области.

Как оказалось, в ходе работ у трактора слетело стопорное кольцо колеса, что и привело к несчастному случаю. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, мы писали, что неизвестный повздорил с 45-летней сотрудницей почты в Нижнем Новгороде и брызнул ей в лицо из перцового баллончика. Работодатель, в свою очередь, о случившемся в установленные сроки не заявил, тем самым нарушив нормы действующего трудового законодательства.

Также ранее Нижний Новгород потрясла новость о том, что трое мужчин разделали тушу барана во дворе школы накануне Дня знаний. Ребятам даже не обязательно было выходить во двор, чтобы получить травму на всю жизнь - все прекрасно видно из окна квартиры.

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