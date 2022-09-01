Фестиваль единоборств пройдет в нижегородском парке Победы 3 сентября Фото: Иван ВИСЛОВ

Фестиваль единоборств и культурно-патриотическая программа пройдут в парке Победы Нижнего Новгорода 3 сентября 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на региональный общественный фонд социальной адаптации ветеранов боевых действий «Ратник».

Программа мероприятий приурочена ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Перед мероприятием состоится церемония возложения цветов к расположенным в парке мемориалам, после чего начнется сам фестиваль. В показательных выступлениях примут участие более 200 молодых спортсменов. Они продемонстрируют зрителям свои умения в самбо, карате, боксе и ММА.

В парке Победы угостят «солдатской» кашей и проведут обзорную экскурсию. Также в рамках культурно-патриотической программы выступят москвичи и нижегородцы, являющиеся победителями Всероссийских конкурсов солдатской песни.

В завершении дня пройдет торжественное вручение медалей «25 лет начала боевых действий на Северном Кавказе» Ветеранам боевых действий, защищавшим Россию от международного терроризма.

КОНКРЕТНО:

Программа мероприятий на 3 сентября в парке Победы:

– Фестиваль единоборств пройдет с 9.00 до 14.00;

– экскурсия по парку Победы – с 14.00 до 15.00;

– культурно-патриотическая программа, посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом – с 15.00 до16.30.