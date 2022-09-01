МП «Единый центр муниципального заказа» ликвидируют до 31 декабря

Муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» будет ликвидирован до конца года. Соответствующее постановление мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал 31 августа. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Согласно постановлению, этим вопросом займется специальная ликвидационная комиссия, которая будет создана комитетом по управлению городским имуществом. Предприятие будет исключено из Единого госреестра юридических лиц и из реестра муниципального имущества города Нижнего Новгорода.

Мероприятия по ликвидации ЕЦМЗ должны завершиться до 31 декабря 2022 года.

Напомним, Единый центр муниципального заказа много лет занимался организацией горячего питания в школах и поставкой продуктов в детские сады. Однако в прошлом году эту функцию стало выполнять муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция по организации питания".