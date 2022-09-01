Около 2,5 тысяч первоклассников отправились в школы Дзержинска в День знаний

Сегодня торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, прошли во всех школах Дзержинска. В каждой из них линейка началась с подъема Государственного флага России и исполнения гимна. Именно так в новом учебном году для детей и педагогов будет начинаться каждая учебная неделя. Во время церемонии директор школы будет объявлять планы на предстоящую неделю и подводить итоги предыдущей.

После линеек для школьников прошел патриотический урок, открывший цикл еженедельных внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждую неделю на них детям будут рассказывать о России, семейных ценностях, нравственности и патриотизме.

«Традиционно учебный год у нас начинается с Декады школьника и множества интересных мероприятий для наших ребят. Например, завтра у нас День дополнительного образования, в рамках которого родителям и ученикам расскажут о том, в какие кружки и секции можно записаться и как это сделать. 3 сентября ребята смогут принять участие в Диктанте Победы, а 6 сентября познакомиться с деятельностью Российского движения детей и молодежи. Завершится Декада мероприятиями, посвященными годовщине присвоения Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести», – рассказал глава города Дзержинска Иван Носков.

За лето к работе в новом учебном году подготовили все 37 школ Дзержинска. В каждой из них прошли ремонтные работы разного уровня сложности, в том числе капитальный ремонт пищеблоков и обеденных залов в пяти школах, ремонт системы отопления и инженерных систем более чем в 15 школах, ремонт фасадов и ограждений и пр. По словам заместителя главы города Дзержинска Ольги Палеевой, большой пласт работ, который начали выполнять летом 2022 года, связан с заменой автоматических пожарных сигнализаций. В настоящее время в некоторых школах продолжаются ремонты, которые не нарушают учебный процесс.