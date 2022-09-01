Вакцинация учителей от коронавируса остается обязательной в Нижегородской области. Об этом в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

Напомним, ранее мы писали, что пик новой волны коронавируса ожидается в Нижегородской области в середине сентября.

- Пик этой волны придется примерно на середину сентября, когда подавляющее большинство людей вернется из отпусков, а дети - в школы. Еще несколько дней уйдет на инкубационный период, а дальше, начиная с 8 сентября, будет пик заболеваемости, - предупредил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.