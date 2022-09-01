Школа на 550 мест открылась в Новинках 1 сентября

С сегодняшнего дня здесь начались занятия для 350 учеников. Фото: Кирилл Мартынов

Новая школа на 550 мест открылась в микрорайоне Новинки Нижнего Новгорода 1 сентября. Торжественная линейка прошла при участии первых лиц города и региона, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Помню, как принимал решение о развитии этого района, создании здесь социальной инфраструктуры. И сегодня, глядя на счастливые лица школьников и родителей, еще раз убедился в том, что шли в правильном направлении. Школа прекрасная, продуманная, сделана качественно, - сказал глава региона Глеб Никитин во время своего выступления на линейке.

Школа №132 в Новинках была построена в рамках федерального проекта «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». С сегодняшнего дня здесь начались занятия для 350 учеников, которые проживают в новом развивающемся микрорайоне. Школа оснащена современным цифровым оборудованием, компьютерами, здесь есть лингафонные кабинеты, спортивный и хореографический залы, волейбольная и баскетбольная площадки.

В школе созданы тематические рекреации, каждая из которых посвящена истории нижегородского края и его выдающимся личностям.

Глеб Никитин назвал открытие школы в Новинках важной вехой на пути развития этой территории, для которой развитие инфраструктуры является очень важной составляющей.