Учебные недели в нижегородских школах будут начинаться с исполнения гимна и поднятия флага. Также будет усилено изучение истории в школе. Об этом в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» сообщила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- Мы действительно усиливаем историческое просвещение, но не за счет дополнительных занятий. Изучение истории будет интегрировано в уже действующие образовательные программы, поэтому мы говорим об усилении. Согласитесь, знать историю родной страны – это важно, - отметила министр. - Что касается исполнения гимна и церемонии поднятия флага, то в Нижегородской области мы это начали делать еще в апреле прошлого года. И будем продолжать в новом учебном году. Каждая учебная неделя будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна.

Напомним, ранее мы писали, что второй иностранный язык в нижегородских школах может стать факультативом.

- Благодаря изменениям, школы смогут перевести второй иностранный язык в формат факультатива для тех детей, которые хотят его изучать. Общая рамка образовательного стандарта останется прежней, ничего кардинально не изменится, - заявила Ольга Петрова.