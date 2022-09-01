Верхне-Волжскую набережную перекроют до 30 октября

Верхневолжская набережная будет перекрыта в Нижнем Новгороде до 30 октября Фото: Иван МАКЕЕВ

Верхневолжскую набережную перекроют в Нижнем Новгороде с 7.00 2 сентября до 23.59 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

Временно будет приостановлено движение транспорта на набережной от дома №2 до дома №21/1. На данном участке будут ремонтировать дорогу и тротуары.

По данным департамента, во время проведения работ жители смогут подъехать к домам. Для этого будет введено двустороннее движение по Музейному переулку и по улицам Пискунова, Нестерова, Семашко, Фрунзе –- от улицы Минина до Верхневолжской набережной.

На подъездах к ремонтируемому участку установят предупреждающие и запрещающие движение дорожные знаки.