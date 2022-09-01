В новом учебном году второй иностранный язык может стать факультативным в нижегородских школах. Об этом в интервью «Комсомольской правде» в Нижнем Новгороде» рассказала министр образования Нижегородской области Ольга Петрова.

- В новом учебном году постепенно вводим обновленные ФГОСы для начальной и основной школы. Есть образовательные организации, которые решили сразу полностью перейти на обновленные стандарты. Но в основном работа по переходу будет вестись в течение двух лет не только в Нижегородской области, но и по всей стране, - рассказала Ольга Петрова. - Для родителей самое, наверное, важное обновление и одновременно облегчение состоит в том, что второй иностранный язык больше не является обязательным. Помните, как все родители жаловались, что ребенка заставляют изучать два языка? Благодаря изменениям, школы смогут перевести второй иностранный язык в формат факультатива для тех детей, которые хотят его изучать.

При этом общая рамка образовательного стандарта останется прежней, ничего кардинально не изменится.