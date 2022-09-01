Мама Натальи Водяновой рекомендовала подать в суд на продавщицу, избившую мальчика с аутизмом в Нижнем Новгороде

Мама всемирно известной модели Натальи Водяновой из Нижнего Новгорода Лариса Кусакина высказалась об избиении мальчика с аутизмом на Нижневолжской набережной. Женщина считает, что на продавщицу мороженого надо подать в суд и добиться денежного наказания. Об этом пишет «Открытый Нижний».

Лариса Кусакина считает, что за последние несколько лет общество стало лучше относиться к людям с РАС. Такой вывод нижегородка сделала после того, как стала каждые выходные выбираться со своей особенной дочкой в кафе. Если раньше от окружающих слышались насмешки, то теперь их стало на порядок меньше.

– Идеальных людей не бывает. Конечно, есть и брезгливость, есть и неприятие людей с ограниченными возможностями. Надо пожалеть тех, которые ничего не понимают в этой жизни, – рассказала женщина.

По мнению Ларисы Кусакиной, денежное наказание принесёт больше выгоды, так как в следующий раз люди будут думать, как правильно относиться к людям с психическими расстройствами.

– Взрослый человек должен понимать, что с такими детьми очень тяжело. Я бы на месте мамы подала в суд, – добавила нижегородка.

Напомним, что мама супермодели Натальи Водяновой сталкивалась с подобной ситуацией в далёком 2015 году. 11 августа сестра Водяновой Оксана, гуляя по Автозаводскому парку вместе со своей няней, захотела пить и зашла в летнее кафе "Фламинго". Пока няня договаривались о чае, 27-летняя Оксана, страдающая ДЦП и аутизмом, зашла за барную стойку кафе. Это вызвало недовольство сотрудников заведения, и они попытались вывести ее насильно. От такого обращения состояние девушки ухудшилось, и она стала биться головой о стену. Вскоре в конфликт вмешались сотрудники частного охранного предприятия, обслуживающего парк, и мама Оксаны Лариса Кусакина. В результате, дело закончилось взаимными оскорблениями и заявлениями в полицию.

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