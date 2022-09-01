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Происшествия1 сентября 2022 11:06

Доследственная проверка организована после нападения продавщицы мороженого на юного нижегородца с аутизмом

По результатам проверки будет принято процессуальное решение
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ

Доследственная проверка организована после нападения продавщицы мороженого на мальчика с аутизмом в Нижнем Новгороде. Следователи проверят информацию, размещенную в СМИ, о возможном нарушении прав ребенка. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

- В настоящее время следователи Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что дикий случай произошёл в конце лета на Нижневолжской набережной. Взрослая женщина схватила чужого ребёнка, стала кричать о том, что он ненормальный и пару раз хлопнула его рукой. Всё это произошло на глазах у его матери.

Мама особенного ребенка обратилась за помощью в полицию.

- Ребенку выписано направление для прохождение судебно-медицинской экспертизы. После получения будет дана правовая оценка произошедшему событию, - рассказали в пресс-службе регионального ГУВД.

К расследованию инцидента уже подключилась и прокуратура.

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