Школьники и студенты могут посетить матчи ФК «Пари Нижний Новгород» всего за 10 рублей

ФК «Пари Нижний Новгород» проводит акцию «Билеты по 10 рублей». В сентябре этого года школьники и студенты смогут посетить матчи с участием нижегородской команды, отдав за билет вышеуказанную сумму, - сообщает пресс-служба клуба.

- Для покупки билетов онлайн нужно прислать коллективную заявку от класса или учебных групп на почту marketing@fcnn.ru . В ответ на письмо вы получите доступ к покупке билетов по 10 рублей. В письме просим написать название учебного заведения и указать класс (группу), а также количество человек, желающих попасть на футбол! - объяснили в пресс-службе клуба.

Билеты на ближайший матч можно приобрести индивидуально. Доя этого 1 или 2 сентября необходимо подойти к кассе №1 стадиона «Нижний Новгород» и предъявить студенческий билет или школьный дневник (можно электронный).

Напомним, что 3 сентября «Пари НН» на своем поле принимает «Факел», начало игры в 15:00. !8 сентября нижегородская команда также встретится с «Оренбургом в рамках РПЛ, начало матча в 14:00.

Ранее мы писали, что «Пари НН» всухую обыграл столичный «Локомотив» в рамках Кубка России.